السعودية اليوم / 1111 طالباً وطالبة من تعليم صبيا يجتازون مقياس موهبة 2020



صبيا 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واس

أعلنت إدارة تعليم صبيا اجتياز 1111 طالباً وطالبة لمقياس موهبة 2020 بعد إتاحة المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين بالمملكة عبر نتائج مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة الذي عُقد في الفترة من 5 يناير إلى 8 فبراير 2020م.

وبلغ عدد المسجلين من الطلاب 921 طالباً وعدد المختبرين 756 وعدد المجتازين 441 طالبًا ، فيما بلغ عدد المجتازات 670 طالبة من أصل 1200 طالبة تقدمن للاختبار من جميع المراحل بمستوياتها الثلاثة.

وبارك مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي لمجتازي موهبة من الطلاب والطالبات وأسرهم , مؤكدا أن الوطن يعول الكثير على الموهوبين كسائر أبنائنا الطلاب كونهم قادة المستقبل ، مشيداً بما تحظى به هذه الفئة وجميع طلاب التعليم من اهتمام ودعم من المؤسسات والهيئات المعنية بالتعليم والموهبة إيماناً منهم بأهمية رعاية الموهبة والإبداع ، موجهاً الشؤون التعليمية وقسمي الموهوبين والموهوبات بإشعار المدارس المتأهلة، والمرشحين والمرشحات لبرامج التسريع وتقديم الرعاية والدعم للطلاب والطالبات وإشراكهم في البرامج الإثرائية الدولية والمحلية حسب الدرجات المؤهلة ومتطلبات كل البرامج والمعايير التي يخضع لها الطلبة، والوقوف على الفاقد من المتخلفين عن الاختبار والمدارس التي لم يتقدم طلابها للاختبار ودعم من يحتاج إلى دعم من خلال البرامج الموجهة .

// انتهى //

23:45ت م

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