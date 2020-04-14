السعودية اليوم / مدني العارضة يدشن حملة "سلامتك بمنزلك غايتنا "



العارضة 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واس

نفذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة العارضة اليوم، حملة تحت شعار "سلامتك بمنزلك غايتنا" وذلك بمختلف شوارع المحافظة .

ووزعت دوريات السلامة خلال الحملة المنشورات التعريفية والتوعوية عن"السلامة المنزلية" على الجميع، بالإضافة إلى نشر رسائل توعوية عن الحملة عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمحافظة وعدد من الصحف .

وتهدف الحملة لرفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة بين شرائح المجتمع، والتأكيد على أهمية توفر وسائل السلامة الوقائية بالمنزل، وتوخي الحذر من الأخطار خلال فترة الحجر المنزلي.

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23:44ت م

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