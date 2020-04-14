

واشنطن 20 شعبان 441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واس

أظهرت آخر الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس

وكشفت الإحصائيات عن 554.849 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 21.942 حالة وفاة.

// انتهى //

23:35ت م

0220



واشنطن 20 شعبان 441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسأظهرت آخر الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.وكشفت الإحصائيات عن 554.849 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 21.942 حالة وفاة.// انتهى //23:35ت م0220

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجّل 554.849 إصابة و نحو 22 ألف حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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