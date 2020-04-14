السعودية اليوم / المرور يعلن عن إمكانية تجديد رخصة السير دون شرط الفحص الدوري للمركبة



الرياض 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واس

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إمكانية تجديد رخصة السير للمركبات عبر منصة "أبشر" الإلكترونية، وبدون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري.

وأكدت إدارة المرور أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لمواجهة آثار وتبعات جائحة فيروس

// انتهى //

23:23ت م

0218



الرياض 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسأعلنت الإدارة العامة للمرور عن إمكانية تجديد رخصة السير للمركبات عبر منصة "أبشر" الإلكترونية، وبدون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري.وأكدت إدارة المرور أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لمواجهة آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا ، وحرصاً منّها على استدامة حصول المواطنين والمواطنات على كافة الخدمات، وتسهيلا لهم.// انتهى //23:23ت م0218

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