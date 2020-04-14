السعودية | عبر “أبشر”.. المرور يعلن إتاحة تجديد رخص السير إلكترونيًّا دون اشتراط الفحص الدوري

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن عبر “أبشر”.. المرور يعلن إتاحة تجديد رخص السير إلكترونيًّا دون اشتراط الفحص الدوري والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 ساعات - 11:26 مساءً, 13 أبريل 2020 م المناطق - الرياض أعلن المرور السعودي أنه تسهيلاً للمستفيدين من خدماته أصبح بالإمكان الآن تجديد “رخص السير” إلكترونيًّا عبر منصة “أبشر” دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري؛ وذلك لإغلاق محطات الفحص تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

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