شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق 3 مبادرات لمواجهة كورونا بجمعية أمراض الدم بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت جمعية مكافحة أمراض الدم الوراثية بالأحساء 3 مبادرات بتكلفة تجاوزت ٥٢٠٠٠ ريال، وتزامنت مع جهود وزارة الصحة، وتأتي تضامنا مع توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين، الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

أوضح ذلك لـ ”الخليج 365” المدير التنفيذي لجمعية أمراض الدم الوراثية بالأحساء عبدالعزيز العودة، مشيرا إلى أن المبادرات هي مبادرة «استشر طبيبك» وهي مخصصة للمصابين بأمراض الدم الوراثية بالتعاون مع الأطباء الاستشاريين بمركز أمراض الدم الوراثية بالأحساء عبر تطبيق التليجرام، حيث يستفيد من المبادرة أكثر من 500 مستفيد من مرضى الدم الوراثي بشكل خاص وذووهم بشكل عام.

وأضاف العودة إن المبادرة الثانية هي «الحقيبة الوقائية» وهي حقيبة تضم مجموعة معقمات شخصية ومنزلية وعلبة كمامات، واستفاد منها أكثر من 200 مريض من مرضى الثلاسيميا والهيموفيليا بتكلفة أكثر من ٢٨٠٠٠ ريال.

وأشار إلى أن المبادرة الثالثة هي مبادرة «توصيل الأدوية» تحت شعار «خليك بالبيت ودواك نسلمه بين يديك» واستفاد منها أكثر من ٣٥٠ مريض دم وراثي في الشهر برعاية من إحدى الشركات الخاصة، والتي ساهمت في تقليل الزيارات المتكررة على مركز أمراض الدم الوراثية، إلى جانب حزمة من المسابقات التوعوية والتثقيفية مثل مسابقة وقاية وتثقيف والتي تهدف إلى إيصال الرسائل والتعليمات التي توجهها وزارة الصحة عبر أسلوب المسابقات لترسيخ الإجراءات والتعليمات والخطوات المطلوب اتخاذها من المجتمع، وقد بلغت مشاهدتها اليومية أكثر من ٦٥٠٠٠ مشاهدة من رواد تطبيق تويتر، ومسابقة الفكرة الإبداعية والتي تهدف إلى تشجيع الممارسات الصحية للحد من انتشار المرض، وتعزز من العادات الصحية بين أفراد الأسرة والمجتمع.

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و قال العودة إنه من ضمن المبادرات المطروحة مبادرة الأعمال الفنية للأطفال والكبار في مجال التوعية والتعريف بفيروس كورونا.

ومن جانبه، وجه مدير الجمعية شكره لشركاء النجاح على كل ما قدموه لإنجاح هذه المبادرات وما حققته من أهداف لخدمة المرضى، داعيا الله أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يرفع عنا هذا البلاء، ويحفظ لنا قيادتنا ووطننا من كل سوء.

فيما أثنى رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الشورى ورئيس مجلس الجمعيات الأهلية د. سعدون السعدون على ما تقوم به الجمعية والجمعيات الأهلية بالمملكة، تكاملا مع ما تقوم به أجهزة الدولة؛ لمكافحة هذه الجائحة، داعيا الله أن يحفظ الوطن وقيادته وشعبه والمقيمين على أرضه.