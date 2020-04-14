شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 900 كيلو أغذية داخل وحدة سكنية والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت أمانة محافظة الأحساء ممثلة في بلدية وسط الهفوف التاريخي، وحدة سكنية تم استغلالها من قبل العمالة المخالفة للأنظمة في تخزين مواد غذائية في ظروف بيئية تفتقر للاشتراطات الصحية والمهنية، وبما يُعرّض تلك المواد للتلف، فينعكس ذلك سلباً على استهلاكها الآدمي.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل، مشيرا إلى أنه تم إغلاق الموقع ومصادرة وإتلاف 913 كيلوجراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتطبيق الجزاءات بحق المخالفين، استناداً لأنظمة ولوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولفت بووشل إلى استمرارية خطط المتابعة الشاملة، والتي تنفذها البلديات التابعة للأمانة؛ لدعم الجهود الرقابية وضبط مخالفي أنظمة واشتراطات الصحة العامة.

ويأتي ذلك ضمن تنفيذ برامج المتابعة الشاملة لمنافذ ومنشآت أنشطة الصحة العامة والأنشطة المهنية وتأكيداً على الالتزام بتطبيق الاشتراطات البلدية، وتعزيزاً لجهود تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد، وانطلاقا من خطط الأمانة باعتبار القطاع البلدي خط الدفاع الأول في مواجهة انتشار الفيروس.