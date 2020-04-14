شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مستودع أغذية عشوائي والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت بلدية مليجة «قسم صحة البيئة» أحد المستودعات الغذائية العشوائية، ضمن الجولات الرقابية على الأسواق التجارية، التي تعززها البلدية استمرارا لجهودها للحد من انتشار فيروس كورونا ، للوقوف على التزامها بالتنظيمات والإجراءات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات الصحية لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين، من خلال تكثيف وتيرة الأعمال الرقابية. وأوضح رئيس بلدية مليجة مناحي بن سعيدان أن البلدية تقوم بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين للحد من انتشار الفيروس. وقال إنه تم توجيه المخالفات لصاحب المستودع المخالف وفقا للائحة الجزاءات والغرامات البلدية، ومصادرة ما ثبت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، كما تم إلزام صاحب المستودع بتطبيق الاشتراطات الصحية.

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