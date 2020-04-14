شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مستودع مخالف للمنظفات والمطهرات بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت بلدية وسط الدمام مستودعا مخالفا، أمس الأول، يقوم بتعبئة المنظفات والمطهرات بطريقة مخالفة، فيما تم ضبط أختام وملصقات مزورة تستخدمها العمالة في تضليل المستهلك.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام م. عبدالله الشمري، أن البلدية وبالتعاون مع فرع وزارة التجارة وشرطة المنطقة الشرقية تمكنت من ضبط المستودع الذي يحتوى على كميات كبيرة من المنظفات المجهولة والكمامات والقفازات، فيما تم العثور على أختام وملصقات مزورة لعلامات تجارية، يتم استخدامها لتضليل المستهلك من خلال وضع أسماء تجارية وتواريخ مزورة.

وقال إنه تمت مصادرة ١٢٠٠ علبة من المنظفات كانت جاهزة للتوزيع، إضافة إلى ٥٠ كرتون كمامات و130 كرتون قفازات، موضحا أنه لم يتم رصد أي عمالة وقت ضبط المستودع المخالف للتخزين، والذي تم ضبطه أثناء جولات بلدية وسط الدمام على المستودعات في مدينة الدمام، مؤكدا أنه تم إغلاق المستودع وضبط كامل الكمية والتحفظ عليها، مقدما شكره لجميع الجهات الحكومية المشاركة في عملية الضبط.

وشدد الشمري على أن الحملات الرقابية الميدانية مستمرة، فيما سيتم ضبط المخالفين وتصحيح أوضاع جميع المنشآت المخالفة، من خلال الحملات الرقابية المستمرة.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» والتي تتبعها أمانة المنطقة الشرقية وكافة البلديات التابعة لها.