شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات أمير الشرقية.. اللجان تواصل متابعة سكن العمالة والان نبدء بالتفاصيل
وتواصل اللجان المشكلة من أمانة المنطقة الشرقية، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وشرطة المنطقة الشرقية، وممثلين عن إدارة التعليم، بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية في تلك المساكن، وتوزيع العمالة على المدارس المهيأة لأغراض الإيواء، لتقليل نسب مخالطة العمالة، وزيادة وعيهم بالأساليب الصحيحة للتعامل مع انتقال الفيروس، وتحقيق السلامة لهم وللمجتمع.
يأتي ذلك ضمن خطوات إمارة المنطقة الشرقية في دعم الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة والجهات المعنية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتعزيز الخطوات الوقائية التي تسهم في خفض نسب المخالطة، وبالتالي تقليل احتمالية الإصابة، داعيةً مسؤولي الشركات والمؤسسات للمبادرة والتعاون مع اللجان المشكلة لهذا الأمر، والتواصل مع وزارة الصحة في حال ظهور أي أعراض للفيروس على أحد منسوبيها، متمنيةً السلامة للجميع.
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