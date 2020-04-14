شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الأمطار الرعدية على الشرقية.. ومصادفة نجم «المؤخر» والان نبدء بالتفاصيل

شهدت المنطقة الشرقية، هطول أمطار غزيرة، مساء الأحد، استمرت حتى صباح أمس الإثنين، وتستمر الأجواء الممطرة في المنطقة الشرقية، خلال الـ24 ساعة القادمة، بدءا من الساعة الثامنة صباحا، إذ سيكون الطقس بوجه عام معتدلا نهارا، يميل إلى البرودة ليلا، مع هطول أمطار رعدية، وستكون الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شرقية متقلبة، تصل إلى 60 كم في الساعة، وتنخفض الرؤية الأفقية إلى 1 كم.

وأوضح تقرير فرع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية أن درجة الحرارة العظمى ستبلغ 28 درجة مئوية في كل من الدمام والظهران والأحساء والجبيل والخفجي، بوجود أمطار رعدية، وتصل إلى 29 درجة مئوية في حفر الباطن والقيصومة تصاحبها عوالق ترابية.

وتصادف هذه الهطولات دخول «المنزلة الرابعة» بفصل الخريف، التي يتكرر في أيامها نزول الغيث على فترات متتابعة، واعتدال الجو ليلا، ويميل إلى الحرارة وقت الظهيرة، ويعرف دخولها في موعد شروق نجم «المؤخر»، الذي يبعد عن الأرض 34 سنة ضوئية، فيما يصنف لمعان «Beta Geminorum» بالمركز السابع عشر في قائمة أسطع النجوم.

وبحسب الباحث المختص بالفلك والمناخ، سلمان آل رمضان، فإن طالع رأس التوأم «المؤخر» يستدل به في حسابات الأنواء، على متغير طبيعة أحوال الطقس، وهو عملاق برتقالي شديد السطوع، وكتلته أكبر من الشمس بثلاث مرات، وليس له تأثير على مناخ الأرض، عدا في اعتباره مؤشرا على محدد فصلي على نحو تقريبي، كما أن الاختلاف وارد من عام لآخر.