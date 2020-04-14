شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج» لـ ”الخليج 365”: تسهيل مغادرة 1200 معتمر والان نبدء بالتفاصيل

أكد نائب وزير الحج والعمرة د. عبدالفتاح مشاط لـ ”الخليج 365” أن المملكة تسعى إلى إرضاء ضيوف الرحمن وتسهيل إجراءات مغادرة المعتمرين المتبقين، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي الذي تم حصره لتجهيز تسهيلات مغادرتهم بلغ نحو 1200 معتمر.

وأوضح أن الوزارة تسعى حالياً لإنهاء إجراءات تسهيل مغادرة المعتمرين من دولتي مصر وباكستان، خاصة بعد أخذ موافقة بلديهم، مشيرا إلى أن الوزارة تنتظر موافقات هيئات الطيران، كي يتسنى نقلهم عبر الخطوط الجويّة.

يأتي ذلك بعد إشراف الوزارة على مغادرة 172 معتمراً من الجنسية العراقية، أمس، عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدّة، وغادر 140 منهم إلى أربيل، و32 إلى بغداد.

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ولفت مشاط، إلى أن الوزارة قامت بتسهيل عودة 366 معتمراً من تركيا في الأيام السابقة، في حين لا يزال استكمال الإجراءات لعودة بقية المعتمرين مستمراً. وقال: «الأمور اللوجستية التي تصحب الأعداد والتجهيز للسفر كبيرة جداً، لما فيها من تنسيقات ما بين هيئة الطيران السعودي وهيئات الطيران بدول المعتمرين، بالإضافة إلى أخذ الموافقات المسبقة من وزارة الخارجية ونظيراتها في الدول الأخرى، بسبب إغلاق الأجواء». مستكملا: «المسألة لا تعتمد على العدد، بل لوجود تنسيقات دولية». وأوضح أن اختيار جهات وصول الرحلات التي تنقل المعتمرين، ترجع إليهم. وحول رغبة بقاء بعض المعتمرين في المملكة، ذكر أن منهم من أتى من أجل أداء العمرة وقضاء بعض الأمور، إلا أن هناك رغبة بالعودة إلى بلدانهم.

ورصدت ”الخليج 365” مواصلة الوزارة تفويج دفعات المعتمرين، وعبر معتمرو العراق عن ثنائهم وتقديرهم للخدمات المقدمة لهم من قبل حكومة المملكة، وحرصها على إبقائهم بما يناسب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها للتأكد من سلامتهم، مؤكدين حسن التعامل معهم، وتوفير طاقم صحي في كل محجر فندقي للإشراف على الحالات والتواصل معهم بشكل مستمر وقضاء كافة حوائجهم بدون استثناء.

يذكر أن لجنة متابعة مغادرة المعتمرين المتواجدين في المملكة برئاسة وزارة الحج والعمرة وعضوية كل من وزارة الداخلية ممثلة في الجوازات ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للطيران المدني، تقوم بالتأكد من القطاعات التشغيلية بالمطار، وإنهاء إجراءات السفر وفق المعايير الصحيّة التي تضمن سلامة الجميع.