شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير فواز بن عبدالله آل سعود والان نبدء بالتفاصيل

صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي:

" بيان من الديوان الملكي "

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير / فواز بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود ، وقد وري جثمانها الثرى اليوم الاثنين الموافق 20 / 8 / 1441هـ في الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنّا لله وإنّا إليه راجعون.