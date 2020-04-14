شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 1.6 طن أغذية فاسدة بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت بلدية محافظة القطيف، 1641 كيلو جراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال الجولات الرقابية على أسواق الخضار واللحوم والأسماك، ومراكز التسوق ومحلات بيع المواد الغذائية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار ‎فيروس كورونا

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف م.محمد الحسيني، أن ذلك يأتي في إطار تكثيف الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية، مبينًا أن الحملة نتج عنها ضبط 1641 كيلو جراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق 3 مسالخ لحوم، و7 بوفيهات، ومطعم واحد، وتحرير عدد من إشعارات المخالفات.

وأشار إلى ضبط 2500 كيلو جرام من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإتلاف 28 كيلو جراما من الربيان المجمد الذي يعاد بيعه في المحلات بعد إذابته، و25 كيلو جراما من الأسماك الفاسدة، مؤكدًا مصادرة 30 كيلو جراما مواد غذائية فاسدة، و58 كيلوجراما من الخضار تظهر عليها علامات التلف والفساد.

وتابع: إن ذلك يأتي حرصًا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين وللحفاظ على الصحة العامة، وتطبيق الاشتراطات الصحية؛ لضمان صحة ما يقدم للمستهلك من لحوم وأسماك ومواد غذائية مختلفة، مبينًا أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات الرقابية المفاجئة، خاصة على المحلات الصحية، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق كل مخالف.

ودعا المواطنين للتعاون مع البلدية في الإبلاغ عن أي اشتباه بوجود أسماك أو لحوم فاسدة أو ممارسات غير سليمة في الأسواق من خلال مركز 940.