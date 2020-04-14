شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: ولي العهد ضحى بمكتسبات اقتصادية لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أعرب وزير الصحة د. توفيق الربيعة، عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ لمتابعته الدقيقة ودعمه الكبير خلال أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

تناغم كبير

وأفاد د. الربيعة بأن سمو الأمير محمد بن سلمان ضحى بكثير من المكتسبات الاقتصادية، في سبيل مواجهة جائحة كورونا، مؤكدًا وجود تناغم كبير بين القطاعات الحكومية بقيادة ولي العهد لمواجهة الأزمة.

علاج ولقاح

وأكد د. الربيعة في كلمة له، أمس الإثنين، أنه لا يوجد حتى الآن علاج ولقاح لفيروس كورونا المستجد، وإن وجد علاج يحتاج فترة للتجربة، متابعًا: «لدينا بروتوكولات طبية في المملكة للتعامل مع فيروس كورونا».

تضاعف الإصابات

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وأشار وزير الصحة، إلى أن أعداد المصابين بفيروس كورونا تضاعفت هذا الأسبوع، راجيًا من الجميع الالتزام بالتعليمات، وضرورة الالتزام بالبقاء في المنزل وتطبيق الاحترازات، مؤكدًا: «إذا التزمنا جميعا سنصل إلى بر الأمان».

إسكان العمال

وأضاف: «لاحظنا تزايد الإصابات بفيروس كورونا في إسكان العمال، ونطالبهم بتطبيق أعلى معدلات الاحترازات، وكذلك تزايد أعداد الإصابات بكورونا في الأحياء المكتظة بالسكان، ولذا أهيب بالالتزام بالبقاء في منازلهم».

تضحيات كبيرة

وأكد أن العاملين بالقطاع الصحي، يقدمون تضحيات كبيرة، وما زالوا يتفانون؛ لتقديم أفضل الخدمات للمصابين.