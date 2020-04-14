شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معابر جديدة للمشاة بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

عززت بلدية محافظة الخبر، أعمال السلامة المرورية في الطرق الرئيسية والشوارع العامة، بهدف تفعيل واتخاذ التدابير اللازمة للتقليل من الحوادث المرورية، من خلال إنشاء عدد من معابر المشاة في الخبر.

وقال رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 5 معابر جديدة للمشاة في عدة مواقع، شملت طريق الملك سلمان، وشارع مكة بحي العقربية، وشارع أبو جعفر القرطبي بحي الجسر، ومعبر مشاة بجوار ممشى حي البحيرة، ومعبر مشاة بحي قرطبة، إضافة إلى تركيب اللوحات الإرشادية، وتركيب إشارات تحذيرية على رؤوس الجزر والتقاطعات بمواقع مختلفة.

وأضاف: إن إجمالي ما نفذته البلدية، بلغ ما يزيد على 55 معبرا للمشاة في عدد من الشوارع وفي محيط المدارس لتأمين الأمن والسلامة المرورية، لتوفير بيئة آمنة وإمكانات متقدمة تساعد على حماية الطلاب والمارة من أخطار الشوارع، بالإضافة إلى وضع سياج فاصل في الجزر الوسطى، وذلك لمنع الطلاب والمارة من العبور إلا من خلال معابر المشاة المتاحة فقط لسلامتهم، فيما تم تركيب أكثر من 190 لوحة إرشادية لتنبيه السائقين بضرورة التهدئة لوجود مدارس أو معابر للمشاة.