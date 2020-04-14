شكرا لقرائتكم خبر عن أمسيات حوارية لمواجهة تداعيات «كوفيد - 19» والان نبدء بالتفاصيل
وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير العفيصان، إن الجمعية تمارس دورها المجتمعي في التوعية والتثقيف عن بعد لتحقيق التواصل الاجتماعي مع أفراد المجتمع، وتتناول الأمسيات الأدوار المتجددة لأفراد الأسرة في فترة الحظر المنزلي، وتقدمها حياة الوادي، فيما يقدم المستشار الأسري فهد الماجد، الإسعافات النفسية الأولية الناجمة عن الأزمة الحالية داخل الأسرة، بينما يقدم م. نايف العبدالحي، أفكارا للفعاليات المنزلية خلال منع التجوال.
وتناقش الأمسيات إدارة حالات الطوارئ المنزلية، والسلامة الشخصية، والوقاية من انتشار فيروس كورونا، فيما قال مدير مركز التنمية الأسرية أحمد الديرويش، إن الأمسيات تبث من خلال برنامج «zoom».
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