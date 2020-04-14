شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة الحفر بأحياء وشوارع الخفجي والان نبدء بالتفاصيل

استكملت بلدية محافظة الخفجي، أعمال الصيانة الشاملة في بعض الحفر داخل الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية، ضمن مشروع صيانة الشوارع واللوحات الإرشادية والتسمية. وتم إغلاق الحفر بالشوارع وإصلاح التشققات الناتجة عن هطول الأمطار، وإعادة الشكل الجمالي للشوارع الرئيسية، والتي تأتي استمرارا لجهود البلدية في رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء. وأوضح رئيس البلدية م. محمد الحميداني، أن مشروع صيانة الشوارع واللوحات الإرشادية، شمل إغلاق بعض الحفر بالمحافظة، وأعمال دهان الأرصفة والمطبات الأسفلتية والتي شملت طريق الملك عبدالله وطريق الملك سعود وطريق الأمير نايف.

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