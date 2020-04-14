شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تفتيشية على المنشآت البيطرية بقرية العليا والان نبدء بالتفاصيل

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، ممثلا بمكتبه بفرع الوزارة بمحافظة قرية العليا، حملة تفتيشية على المنشآت البيطرية، للتأكد من سلامة منتجاتها ومدى التزامها بالاشتراطات المنظمة لذلك، وتم خلال الجولة ضبط مخالفة واحدة فقط، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، أن هذه الجولات التفتيشية المفاجئة، تأتي ضمن الحملات الدورية التي تستهدف التأكد من صلاحية وسلامة المعروض من اللقاحات والأدوية البيطرية، والتأكد من جودة العبوات الخاصة بها، ومدى تطبيقها للاشتراطات الوقائية وسائل السلامة الصحيحة في عرضها، وكذلك التأكد من أن المنشأة مسجلة لدى الوزارة.

وثمن م. المطيري، جهود الفرق الرقابية على مستوى المنطقة، في سبيل تفعيل دور حماية المستهلك في حدود اختصاص الوزارة، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتم ملاحظتها من قبلهم.

من ناحيته، أكد مدير مكتب فرع الوزارة بقرية العليا م. عقاب المحلسي، استمرار الجولات الرقابية على جميع مراكز البيع والتوزيع، وتطبيق الأنظمة بحق كل من تثبت مخالفته لأي من قوانين وأنظمة الوزارة فيما يتعلق بشروط العمل بوزارة البيئة والمياه والزراعة، إذ بلغت الجولات الرقابية التي نفذها المختصون بالمكتب خلال عام 1441هـ أكثر من 20 جولة.