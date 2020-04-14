شكرا لقرائتكم خبر عن 472 إصابة جديدة بـ«كورونا».. والدمام والخبر والقطيف خالية والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة د. محمد العبد العالي تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأوضح في المؤتمر الصحفي اليومي لكشف مستجدات كورونا، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 4934 حالة في المملكة حتى الآن، من بينها 4064 حالة نشطة ما زالت تتلقى الرعاية الصحية المركزة، منها 65 حالة حرجة.

وأضاف إنه تم تسجيل تعافي 44 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 805 حالات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 65 حالة، بعد تسجيل 6 حالات وفاة إضافية.

وأكد أهمية استخدام التطبيقات المعتمدة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في توصيل الطلبات للمنزل، وترك مسافة آمنة بين الشخص وبين مندوب التوصيل، أو مطالبته بترك الأغراض عند باب المنزل ثم استلامها، وعدم نقل الطلبات في أكثر من مكان، ووضعها في موقع واحد لتعقيمها وتنظيفها، منوها بعدم لمس الفم أو الأنف أو العين، منذ استلام الطلب وحتى التخلص من الأكياس والانتهاء من كل الخطوات الاحترازية.

وذكر أن العلاجات الموجودة اليوم ليست علاجات موجهة لفيروس كورونا، مبينا أنها محدودة جدًا في قدراتها، وهدفها دعم الجسم للتعامل مع الفيروس وتخفيف الأعراض، متأملا الاستبشار في قادم الأيام بوجود علاج مخصص لفيروس كورونا.

Advertisements

وشدد العبد العالي على وجوب الالتزام بالبقاء في المنزل والتقيد بالتعليمات، وإجراء الفحوصات باستمرار، مؤكدًا أن الاكتشاف المبكر للفيروس يساعد في السيطرة على الإصابات، في الوقت الذي توقع فيه اكتشاف المزيد من الإصابات مع التوسع في الفحص، لافتًا إلى أن انتشار الفيروس في أي مدينة مرتبط بعدد السكان، وأنه يجب الالتزام بالاحترازات الوقائية بشكل مستمر.

وقال: «كلما اكتشفنا بؤرة للانتشار وتم معرفتها والتقصي الوبائي فيها، من الطبيعي أنه سيتم اكتشاف حالات، وكلما تم الاكتشاف بشكل مبكر، سيزداد التدخل المبكر والسيطرة عليها»، مبينًا أن الحاجة للتبرع بالدم لن تتوقف، والاحتياج موجود عالميا.

وطالب المجتمع بالاستمرار بالتبرع، مطمئنًا أن البيئة المخصصة لتلقي المتبرعين في بنوك الدم مناسبة، وتطبق فيها الاحترازات العالية، ونصح باستخدام تطبيق «وتين» لترتيب المواعيد وتنظيم عملية التبرع بالدم وسهولة الحصول على تصريح.

وأوضحت وزارة الصحة أن حالات الإصابة الجديدة توزعت بين مدن المملكة على النحو التالي: «الرياض 118 المدينة المنورة 113 مكة المكرمة 95 تبوك 22 عرعر 8 خليص 8 الطائف 8 الهفوف 7 خميس مشيط 5 بريدة 2 القنفذة 1 نجران 1 سبت العلايا 1 الخرج 1 ظهران 1 أحد رفيدة 1».