شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة ترحب بجهود تحقيق استقرار أسواق النفط والان نبدء بالتفاصيل
ارتياح بالغ
وأعرب القادة، في اتصال هاتفي مشترك، عن ارتياحهم البالغ لما أثمرت عنه الجهود المبذولة، لتحقيق استقرار أسواق البترول العالمية، والمحافظة عليه من قبل الدول المنتجة.
استقرار السوق
وشددوا خلال الاتصال على ضرورة مواصلة الدول المنتجة القيام بمسؤولياتها والالتزام بها في سبيل استقرار الأسواق البترولية ولدعم الاقتصاد العالمي.
نتائج الاجتماع
من ناحيته، أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا، أمس، بالرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لاستعراض نتائج اجتماع مجموعة «أوبك اتفاق تاريخي
وأعرب سمو ولي العهد والرئيس الأمريكي عن ترحيبهم بالوصول لاتفاق تاريخي طويل الأمد، لتخفيض الإنتاج، بما يتناسب مع حجم تداعيات جائحة «كورونا»، ويتوافق مع تطلعات الأسواق، وبما يعزز نمو الاقتصاد العالمي.
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة ترحب بجهود تحقيق استقرار أسواق النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.