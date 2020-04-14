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القيادة ترحب بجهود تحقيق استقرار أسواق النفط

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بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، مع الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، أبرز ما تم التوصل إليه في ضوء اجتماع مجموعة «أوبك +».

ارتياح بالغ

وأعرب القادة، في اتصال هاتفي مشترك، عن ارتياحهم البالغ لما أثمرت عنه الجهود المبذولة، لتحقيق استقرار أسواق البترول العالمية، والمحافظة عليه من قبل الدول المنتجة.

استقرار السوق

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وشددوا خلال الاتصال على ضرورة مواصلة الدول المنتجة القيام بمسؤولياتها والالتزام بها في سبيل استقرار الأسواق البترولية ولدعم الاقتصاد العالمي.

نتائج الاجتماع

من ناحيته، أجرى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا، أمس، بالرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لاستعراض نتائج اجتماع مجموعة «أوبك اتفاق تاريخي

وأعرب سمو ولي العهد والرئيس الأمريكي عن ترحيبهم بالوصول لاتفاق تاريخي طويل الأمد، لتخفيض الإنتاج، بما يتناسب مع حجم تداعيات جائحة «»، ويتوافق مع تطلعات الأسواق، وبما يعزز نمو الاقتصاد العالمي.

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