شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات طبية لـ 220 مريضا بمخيم الزعتري والان نبدء بالتفاصيل
وراجع العيادات 220 مريضًا بمختلف الحالات المرضية، واستقبلت عيادة الطب العام 50 مريضًا تمت معاينتهم وصرف الأدوية اللازمة لهم، وراجع عيادة الباطنية 24 شخصًا من مرضى الضغط والربو والسكري.
واستقبلت عيادة الأطفال 45 مريضًا من الأطفال، وتمت معاينتهم وصرف الدواء اللازم لهم، واستقبل قسم الطوارئ 19 مريضًا، وراجع 6 مرضى عيادة الأسنان، فيما استقبلت العيادة النسوية 51 مريضة، وتمت معاينتهن وفحصهن وصرف الأدوية اللازمة لهن، واستقبلت عيادة الأذن والأنف 8 مرضى يعانون التهابات في الجيوب والبلعوم واللوزات والأذن الوسطى.
وأجرت العيادات 29 تحليلًا لـ11 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، و6 صور شعاعية لثلاثة مرضى، واستقبال 3 مرضى في عيادة إنقاذ الطفل، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 164 وصفة طبية.
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