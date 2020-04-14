شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مبادرات لـ«القوات المسلحة» في مواجهة الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، حزمة من المبادرات في العديد من مستشفياتها العسكرية بمناطق المملكة، التي تصب في مجالات رفع وتحسين الخدمة للمرضى والمراجعين وذويهم لمكافحة فيروس كورونا المستجد، من خلال الخطط الاستباقية والاحترازية المعدة للحد من انتشار ومكافحة هذا الفيروس.

وتضمنت المبادرات، مبادرة «طمني عليهم»، التي تستهدف تفعيل الزيارة الافتراضية من خلال التواصل بين المرضى المنومين وعوائلهم عبر برنامج للتواصل المرئي، ومبادرة «الدعم النفسي»، التي تستهدف العاملين والممارسين الصحيين في مستشفيات القوات المسلحة المتعاملين بشكل مباشر مع حالات «كورونا»، وتقدم الدعم النفسي والاستشارات من قبل متخصصين باللغتين العربية والإنجليزية من خلال التواصل الهاتفي.

وتستهدف «مبادرة مستعدين»، تمكين منسوبي مستشفيات القوات المسلحة من خدمة المجتمع بفاعلية من خلال التطوع في مجالات متعددة في إطار مكافحة الجائحة، بالإضافة إلى مبادرة «عافاك حنا نوصل دواك»، التي تستهدف إيصال أدوية إعادة الصرف للمرضى في منازلهم دون الحاجة للقدوم للمستشفيات.

وتؤدي الخدمات الطبية للقوات المسلحة، دورًا مساندًا لوزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى لمكافحة انتشار فيروس كورونا، من خلال مستشفياتها العسكرية ومراكزها المتخصصة والمستشفيات المتنقلة وأسطول طائرات الإخلاء الطبي الجوي على مدار الساعة.