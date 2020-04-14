شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع لـ «سقيا» رجال الأمن بنقاط جدة والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي هذه المبادرة عرفانا بجهود رجال الأمن ودورهم العظيم لخدمة المواطنين والمقيمين، والحرص على راحتهم وتلبية احتياجاتهم وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، ومتابعة المستشار والمشرف العام على الوقف عبدالله الشهري، والأمين العام للوقف لؤي طرابزوني، والمدير العام لشرطة محافظة جدة اللواء محمد آل صقر.
وتجسد المبادرة استشعار أمانة الوقف لواجبها الوطني في هذه الظروف الراهنة لمكافحة انتشار فيروس كورونا والقضاء عليه، امتثالا لشعار «كلنا مسؤول».
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