شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث «تصاريح التنقل» للفئات المستثناة من منع التجول والان نبدء بالتفاصيل

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن الوزارة، عملت على تحديث نماذج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول، للفئات المستثناة من تعليمات المنع، وأنه تم اعتماد نموذج «موحد» للعمل بموجبه.

وتتولى كل جهة حكومية إصدار التصاريح اللازمة لمنسوبيها أو منسوبي القطاعات التابعة أو المرتبطة بها للذين تتطلب حاجة العمل الفعلية والضرورية والملحة حصولهم عليها، وتوثق التصاريح من قبل الجهة المختصة بوزارة الداخلية، وتصدر كل جهة حكومية تصاريح للعاملين في القطاع الخاص الذي تشرف عليه وتوثيقها من قبلها ومن قبل وزارة الداخلية.

وفيما يتعلق بالموظفين والعاملين الذين يتنقلون بالحافلات المخصصة للنقل، فيكتفى بالتصريح للسائق، على أن يشمل التصريح تحديد عدد الركاب بما لا يتجاوز 50% من حمولة الحافلة، ورقم اللوحة، ومسار التنقل، وأيام العمل، وأوقاتها، بالإضافة إلى ضرورة التزام الركاب بالاشتراطات الصحية اللازمة.

وأكدت وزارة الداخلية أن من لم يلتزم بالتصريح الموحد والمعتمد، ستحرر بحقه مخالفة منع التجول، البالغ حدها الأدنى عشرة آلاف ريال، ويعاقب بالجزاءات الأخرى المقررة نظاما «الغرامة المالية، السجن».

وأكد المصدر أنه سيتم تطبيق ذلك في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، اعتبارا من الساعة الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء.