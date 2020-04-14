شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 254 مواطنا لمطار الملك خالد الدولي والان نبدء بالتفاصيل

وصل 254 مواطنا ومواطنة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، أمس، قادمين من العاصمة البريطانية لندن، ضمن الرحلات التي تعيد المواطنين الراغبين في العودة للمملكة، وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله- وحرصا منها على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي فيروس « كورونا » المستجد.

كان في استقبال المواطنين ممثلون عن وزارة الخارجية ووزارة السياحة ووزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني، وطُبقت فور وصول المواطنين إلى المطار جميع التدابير الصحية والوقائية من الفيروس، وتضمنت 12 مرحلة يتم تطبيقها منذ وصول المواطنين إلى مطار بلد المغادرة وحتى وصولهم مطارات المملكة وخروجهم منها.

وخصصت وزارة الصحة نقطة فحص يتم من خلالها مرور جميع الركاب القادمين على أجهزة الكاميرات الحرارية الإلزامية للتأكد من سلامة المسافرين، وعند الاشتباه بوجود حالة بين الركاب يتم عزل الراكب عن باقي الركاب ومن ثم تفعيل المسار الآمن لنقل الحالة، ويلزم على الركاب تعقيم اليدين قبل البدء في إجراءات الجوازات وبصمة الدخول، وفي منطقة الجمارك تتم المحافظة على مسافة 1.5م على الأقل بين موظف الجمارك والراكب.

وعبّر المواطنون عن سعادتهم الغامرة بوصولهم إلى أرض الوطن مقدمين شكرهم وتقديرهم للقيادة الكريمة على ما وجدوه من عناية واهتمام خلال فترة إقامتهم في الخارج حتى وصولهم للمملكة.