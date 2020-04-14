شكرا لقرائتكم خبر عن بريد إلكتروني لخدمة مستفيدي محاكم «ديوان المظالم» والان نبدء بالتفاصيل

وجه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد اليوسف، بتخصيص بريد إلكتروني لكل محكمة من محاكم الديوان، وذلك لخدمة المستفيدين في معاملاتهم القضائية، وتلقي جميع الاستفسارات التي تتعلق بها على مدار الساعة، عبر بيئة تقنية آمنة في ظل الأزمة الصحية الحالية، وذلك إضافة إلى التواصل الإلكتروني المتاح عبر منصة «معين» الإلكترونية والقنوات الأخرى.

يأتي ذلك استكمالا لتقديم الخدمات الإلكترونية القضائية عن بُعد لعموم المستفيدين، ومواصلةً لإجراءات العمل القضائي لجميع محاكم ديوان المظالم بمختلف مناطق المملكة.

واستعدت محاكم الديوان بطواقم عمل لمواكبة الأحداث والظروف الراهنة، حيث تأتي الاستعدادات على أعلى درجة وجاهزية لخدمة المستفيدين في أي وقت، وتم إعداد الخطط الكفيلة لإنهاء جميع الإجراءات القضائية وفق الأساليب المتاحة والمقررة في الشأن القضائي من قبل مجلس القضاء الإداري من خلال منصة «معين» الإلكترونية بالاعتماد على الوسائل التقنية التي وفرها الديوان في بيئة عمله، إضافة إلى الوسائل والقنوات الاتصالية والمنصات الإعلامية التي في مجموعها تعمل على خدمة المستفيد دون توقف.