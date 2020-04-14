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126 ألف يورو مبيعات تذاكر مباراة افتراضية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

جمع لوكوموتيف لايبزج (دوري الدرجة الرابعة الألماني لكرة القدم)، حتى الساعات الأولى من صباح أمس، أكثر من 120 ألف يورو (131 ألف دولار) من مبيعات تذاكر لمباراة افتراضية تجرى في 8 مايو المقبل.

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ومع ارتفاع العائد إلى أكثر من 126 ألف يورو، ارتفع سقف طموح النادي وبات يتطلع إلى معادلة الرقم القياسي في الحضور الجماهيري على مستوى أوروبا والمسجل في مباراة إنجلترا أمام أسكتلندا التي أقيمت في جلاسجو عام 1937، حيث حضرها 149 ألفا و547 مشجعا.

وكان النادي يهدف إلى جذب متفرجين عبر الإنترنت بعدد يفوق الــ120 ألف متفرج، وهو العدد الذي حضر المباراة التي حسمها الفريق بضربات الجزاء الترجيحية أمام جيروندان بوردو الفرنسي بالدور قبل النهائي ببطولة الكأس الأوروبية للأندية أبطال الكؤوس في عام 1987، علما بأن عدد الحضور الرسمي المعلن في ذلك الوقت هو 73 ألف متفرج.

ويمكن للمشجعين شراء التذاكر الافتراضية بسعر يورو واحد للتذكرة عبر متجر النادي على الإنترنت.