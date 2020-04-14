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توتنهام يقرر سداد الرواتب بالكامل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - ليفربول تراجع نادي توتنهام عن الاستعانة بأنظمة الرعاية الحكومية للعاملين وقرر سداد رواتب عماله وموظفيه بالكامل دون الاستعانة بالدولة، وذلك في أعقاب أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد. وجاء تراجع توتنهام بعد الاحتجاجات الهائلة من مشجعيه، حيث قرر أن يقلص رواتب أعضاء مجلس الإدارة فقط من أجل سداد رواتب موظفيه وعماله كاملة عن شهري أبريل الحالي ومايو المقبل، حسبما أعلن النادي أمس. .



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