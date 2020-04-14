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توتنهام يقرر سداد الرواتب بالكامل

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توتنهام يقرر سداد الرواتب بالكامل
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ -

تراجع نادي توتنهام عن الاستعانة بأنظمة الرعاية الحكومية للعاملين وقرر سداد رواتب عماله وموظفيه بالكامل دون الاستعانة بالدولة، وذلك في أعقاب أزمة تفشى .

وجاء تراجع توتنهام بعد الاحتجاجات الهائلة من مشجعيه، حيث قرر أن يقلص رواتب أعضاء مجلس الإدارة فقط من أجل سداد رواتب موظفيه وعماله كاملة عن شهري أبريل الحالي ومايو المقبل، حسبما أعلن النادي أمس. .


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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