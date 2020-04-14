صبحي يبحث عودة النشاط الرياضي بمصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - القاهرة
بحث وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي مع رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عمرو الجنايني، دعم الأندية بمختلف درجاتها خلال الفترة الحالية، في إطار الجهود المبذولة من قبل الوزارة لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الشباب والرياضة أن الاجتماع تناول مجموعة من السيناريوهات المتوقعة حول عودة النشاط الكروي بعد الانتهاء من جائحة فيروس كورونا، ودعم الوزارة واتحاد الكرة وعدد من الهيئات لفرق كرة القدم بالأندية الرياضية المشاركة في منافسات اتحاد الكرة بمختلف القطاعات.
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