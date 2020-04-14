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صبحي يبحث عودة النشاط الرياضي بمصر

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صبحي يبحث عودة النشاط الرياضي بمصر
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - القاهرة

بحث وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي مع رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عمرو الجنايني، دعم الأندية بمختلف درجاتها خلال الفترة الحالية، في إطار الجهود المبذولة من قبل الوزارة لمواجهة تداعيات أزمة انتشار المستجد.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة أن الاجتماع تناول مجموعة من السيناريوهات المتوقعة حول عودة النشاط الكروي بعد الانتهاء من جائحة فيروس كورونا، ودعم الوزارة واتحاد الكرة وعدد من الهيئات لفرق كرة القدم بالأندية المشاركة في منافسات اتحاد الكرة بمختلف القطاعات.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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