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طهران تواصل ضغوطها لتخفيف العقوبات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

واصلت طهران ضغوطها على الأمم المتحدة وعدد من دول أوروبا بهدف استغلال جائحة كورونا لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) بأن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أجرى محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وذلك في ثاني اتصال بينهما في غضون 24 ساعة.

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وبحث الجانبان في الاتصال الهاتفي السابق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وجهود وقف إطلاق النار في اليمن.

ويأتي الاتصال في وقت طالب فيه إسماعيل بقائي مبعوث إيران الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف برفع العقوبات الأمريكية على بلاده فى ظل جائحة كورونا، وأضاف بقائى، فى خطاب أرسله إلى مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن العقوبات عرقلت المعاملات المصرفية الإيرانية مع الدول الأخرى لشراء سلع ضروية لمكافحة فيروس كورونا.. محذرا من أن هذه القيود غير القانونية تشكل تهديدا خطيرا لجهود طهران لمحاولة احتواء تفشي الفيروس.

وشدد المبعوث على ضرورة تعليق العقوبات الدولية حول العالم، وهو ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الذي قال في خطاب إلى القوى الاقتصادية لمجموعة العشرين إن العقوبات تعمق المخاطر الصحية لملايين من الناس وتضعف مسعى الدول لاحتواء الفيروس.

وكان مسؤول حقوقي بالأمم المتحدة، أعرب عن قلقه بشأن السجناء بعد تقارير حول اضطرابات أثارتها المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد فى سجون بدول من بينها إيران وهى واحدة من أشد دول العالم تضررا، وقال الرئيس الإيرانى حسن روحانى، إن انتشار كورونا قد يستمر حتى نهاية العام فى إيران.