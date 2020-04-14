الأردن يحبط تهريب مخدرات من سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - عمان
أكد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن المنطقة العسكرية الشمالية تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر الحدود السورية.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أمس عن المصدر القول إن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت أمس على إحدى واجهاتها محاولة تسلل شخص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.
وقال المصدر إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى إلقاء القبض على المشتبه به، وبعد تفتيشه تم ضبط كمية من المواد المخدرة. وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات الأمنية المختصة.
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