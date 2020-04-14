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تباطؤ نمو الناتج الصناعي التركي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - أنقرة

أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي الصادرة أمس تراجع وتيرة نمو الناتج الصناعي لتركيا خلال فبراير الماضي.

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وأشار معهد الإحصاء إلى نمو الناتج الصناعي بمعدل 7.5 % سنويا خلال فبراير الماضي مع وضع المتغيرات الموسمية في الحساب مقابل نموه بمعدل 7.7 % خلال يناير الماضي. وكان المحللون يتوقعون نمو الناتج الصناعي خلال فبراير بمعدل 7.5 %.

وسجل ناتج قطاع الصناعات التحويلية نموا بمعدل 8 % سنويا، وزاد ناتج قطاعات السلع الوسيطة والسلع غير المعمرة والسلع الرأسمالية والطاقة، في حين تراجع ناتج السلع المنزلية المعمرة.

وسجل الناتج الصناعي نموا شهريا بمعدل 1.2 % خلال فبراير الماضي، بعد تراجعه بمعدل 0.4 % شهريا في يناير الماضي.