تباطؤ نمو الناتج الصناعي التركي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - أنقرة
أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي الصادرة أمس تراجع وتيرة نمو الناتج الصناعي لتركيا خلال فبراير الماضي.
وأشار معهد الإحصاء إلى نمو الناتج الصناعي بمعدل 7.5 % سنويا خلال فبراير الماضي مع وضع المتغيرات الموسمية في الحساب مقابل نموه بمعدل 7.7 % خلال يناير الماضي. وكان المحللون يتوقعون نمو الناتج الصناعي خلال فبراير بمعدل 7.5 %.
وسجل ناتج قطاع الصناعات التحويلية نموا بمعدل 8 % سنويا، وزاد ناتج قطاعات السلع الوسيطة والسلع غير المعمرة والسلع الرأسمالية والطاقة، في حين تراجع ناتج السلع المنزلية المعمرة.
وسجل الناتج الصناعي نموا شهريا بمعدل 1.2 % خلال فبراير الماضي، بعد تراجعه بمعدل 0.4 % شهريا في يناير الماضي.
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