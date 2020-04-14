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بريطانيا تعترض 4 قوارب تقل 72 مهاجرا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن

أكد مسؤول بوزارة الداخلية البريطانية أمس أنه تم ضبط 72 مهاجرا كانوا على متن أربعة قوارب قبالة السواحل الجنوبية للبلاد.

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وتم إرسال المهاجرين، الذين قالوا إنهم من العراق وإيران وسوريا، إلى مدينة دوفر الساحلية في جنوب شرق إنجلترا من أجل الخضوع لفحوصات طبية.

وقال خبير الهجرة توني إيستو، من وزارة الداخلية، إنه سيتم ترحيل كل من يدخلون بريطانيا بشكل غير قانوني إلى بلدانهم الأصلية.

ومع بدء ارتفاع درجة الحرارة يحاول عدد متزايد من المهاجرين القيام بالرحلة الخطيرة عبر القنال الإنجليزي «بحر المانش» للوصول إلى الأراضي البريطانية.