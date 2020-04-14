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ترمب: أعداد المصابين بنيويورك في انخفاض

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ترمب: أعداد المصابين بنيويورك في انخفاض
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- بواسطة أيمن الوشواش - واس _ واشنطن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس أن عدد المصابين بفيروس في مدينة نيويورك في انخفاض.

وقال على تويتر «مؤشر جيد للغاية، مستشفيات ولاية نيويورك أصبح الآن لديها فائض في عدد الأسرة المخصصة لمرضى كورونا، أكثر مما تحتاج».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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