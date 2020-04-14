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ترمب: أعداد المصابين بنيويورك في انخفاض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ واشنطن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مدينة نيويورك في انخفاض. وقال على تويتر «مؤشر جيد للغاية، مستشفيات ولاية نيويورك أصبح الآن لديها فائض في عدد الأسرة المخصصة لمرضى كورونا، أكثر مما تحتاج».



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