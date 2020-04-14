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تفاصيل مساهمة الدول خارج «أوبك بلس» غدا.. والخفض الدولي قد يصل إلى 19.5 مليون برميل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

كشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أمس، عن إعلان تفاصيل مساهمة الدول من خارج «أوبك بلس» غدا، متوقعا أن يصل اتفاق الخفض الدولي إلى 19.5 مليون برميل يوميا.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان إنه «سيتم الإعلان الأربعاء عن تفاصيل مساهمة الدول من خارج أوبك بلس». وأضاف «الاتفاق يشمل إضافة دولية للمخزونات الاستراتيجية بـ 3 ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو». وتابع «إن اتفاق الخفض الدولي قد يصل حجمه إلى 19.5 مليون برميل يوميا».

وأشار وزير الطاقة إلى أنه «حتى لو تم تخفيض الإنتاج في 6 مارس في فيينا كنا سنضطر للتخفيض مجددا».

في السياق نفسه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس، إن مجموعة أوبك+ للمنتجين النفطيين تتطلع لخفض في الإنتاج قدره 20 مليون برميل يوميا، مما يزيد إلى مثلي ما اتفقت عليه أمس عند عشرة ملايين برميل.

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وكتب ترمب على تويتر «بحكم الانخراط في المفاوضات..الرقم الذي تتطلع أوبك+ لخفضه هو 20 مليون برميل يوميا، وليس العشرة ملايين التي يجري الحديث عنها بشكل عام».

ونقلت وكالة الإعلام الروسية للأنباء عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله إنه يأمل أن يوافق كبار منتجي النفط على اتفاق خفض الإنتاج العالمي ويوقعونه خلال الأيام المقبلة. وأضاف نوفاك أن الأمر سيستغرق إلى نهاية هذا العام على الأقل ليتحسن وضع السوق.

كما نقلت وكالة إنترفاكس عن وزير الطاقة الروسي قوله إن الولايات المتحدة مستعدة لخفض إنتاجها النفطي 2 إلى 3 ملايين برميل يوميا.

وقال الكرملين أمس إن اتفاق النفط العالمي الذي توصلت إليه دول أعضاء في أوبك ومن خارجها ساهم في منع انزلاق أسواق النفط في حالة من الفوضى، وسيساعد على دعم نظام سعر نفط مستقر إلى حد ما.

ووفقا لرويترز صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف بأن موسكو تعتبر الاتفاق «مهما» وسيمنع انهيار أسعار النفط.