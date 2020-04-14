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بريد الكتروني لكل محكمة بديوان المظالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض وجه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف بتخصيص بريد الكتروني لكل محكمة من محاكم الديوان، وذلك لخدمة المستفيدين في معاملاتهم القضائية خلال أزمة جائحة كورونا، إضافة إلى التواصل الالكتروني المتاح عبر منصة (معين) الالكترونية والقنوات الأخرى. ويأتي ذلك استكمالا لتقديم الخدمات الالكترونية القضائية عن بعد لعموم المستفيدين، ومواصلة لإجراءات العمل القضائي لجميع محاكم الديوان بمختلف مناطق المملكة. واستعدت محاكم الديوان بطواقم عمل لمواكبة الأحداث والظروف الراهنة، حيث تأتي الاستعدادات على أعلى درجة وجاهزية لخدمة المستفيدين في أي وقت، حيث جرى إعداد الخطط الكفيلة لإنهاء جميع الإجراءات القضائية وفق الأساليب المتاحة.



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