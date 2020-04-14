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عودة مواطن.. ومغادرة معتمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة واصلت المملكة حماية أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، ففي الوقت الذي عاد فيه 254 مواطنا ومواطنة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض صباح أمس، قادمين من العاصمة البريطانية لندن ضمن الرحلات التي ستعيد المواطنين للمملكة، غادر نحو 172 معتمرا عراقيا عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وذلك من خلال لجنة متابعة مغادرة المعتمرين الموجودين في المملكة برئاسة وزارة الحج والعمرة.



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