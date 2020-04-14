"حياة إيجابية" تقدمها جمعية الإرشاد الأسري للأسرة السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تنظم جمعية الإرشاد الأسري والنفسي بمنطقة مكة المكرمة الخميس المقبل ندوة علمية بعنوان " الأسرة حياة إيجابية " بإدارة الإعلامي الدكتور حسين النجار والإعلامي الدكتور عبدالحفيظ خوجه.

وكشف رئيس مجلس إدارة الجمعية جزاء المطيري عن أن الندوة تشمل عدة محاور يتحدث فيها عدد من المختصين باستخدام التقنية الحديثة والبث المباشر عن بعد ، وأكد أن المحاور تهم جميع أفراد الأسرة وتفيدهم في تجويد حياتهم وعلاقاتهم الأسرية في ظل جائحة كورونا.

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مضيفا أن الندوة تأتي ضمن حزمة من المبادرات والبرامج والأنشطة التوعوية والتثقيفية والخدمية التي تقدمها الجمعية كواجب وطني علينا كأفراد ومؤسسات وكذلك لأننا جمعية متخصصة ويمكن أن تكون مساهمتها نوعية وفعالة ، مؤكدا على أن شعار الجمعية ، معًا ... لتحقيق التوازن النفسي والاستقرار الأسري في المجتمع ، وصولاً إلى التنمية المستدامة.

هذا أشار نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور جبران يحيى إلى الندوة يديرها الإعلامي الكبير الدكتور حسين نجار و الإعلامي الدكتور عبدالحميد خوجه ويقدمها مجموعة من المختصين والخبراء في المجال الاسري والنفسي ، وتحتوي على مجموعة من عناوين المحاور المتناولة ، حيث يقدم محور كيف تتعامل الأسرة مع المريض العقلي أو النفسي أو المدمن استشاري الطب النفسي والإدمان المدير الطبي لمجمع إرادة الصحة النفسية الدكتور خالد العوفي ، ومحور خاص بتقدير ذوي الإعاقة تقدمه الإخصائية النفسية عضو الجمعية الأستاذة ريم عبدالرزاق ، ويقدم محور كيفية التعامل مع الأبناء المتذمرين من الحجر الصحي استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين الدكتور ياسر القحطاني ، بالإضافة إلى ذلك يتحدث المختص في العلاج النفسي والإدمان المدير التنفيذي للجمعية سليمان الزايدي عن التغييرات والصراعات الطارئة التي تظهر نتيجة الحجر الصحي وكيفية حلها، ويختم رئيس مجلس إدارة الجمعية جزاء المطيري الندوة بالحديث عن محور المرونة الأسرية نحو صياغة الحياة وكيف نحافظ على ثمار الحجر وإيجابياته.

هذا وقال المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ سليمان الزايدي أن الدعوة لحضور الندوة موجهة لجميع افراد المجتمع بمختلف فئاتهم العمرية والجنسية ( رجال ونساء ) و أن موعد الندوة من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة مساء من يوم الخميس وأن حضور الندوة والحصول على شهادة حضور متاح للجميع عن طريق الدخول عبر رابط التسجيل التالي : https://eventtroop.com/family