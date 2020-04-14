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بقيادة المملكة.. اتفاق تاريخي يدعم استقرار أسواق النفط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

استعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في اتصال هاتفي مشترك مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، أبرز ما تم التوصل إليه في ضوء اجتماع مجموعة (أوبك +).

وأعرب القادة عن ارتياحهم البالغ لما أثمرت عنه الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق البترول العالمية، والمحافظة عليه من قبل الدول المنتجة.

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وتم التأكيد خلال الاتصال على ضرورة مواصلة الدول المنتجة القيام بمسؤولياتها والالتزام بها في سبيل استقرار الأسواق البترولية ودعم الاقتصاد العالمي.

إلى ذلك أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا أمس الأول برئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب.

وجرى خلال الاتصال استعراض نتائج اجتماع مجموعة (أوبك +).

وأعرب ولي العهد والرئيس ترمب عن ترحيبهما بالوصول لاتفاق تاريخي طويل الأمد لتخفيض الإنتاج بما يتناسب مع حجم تداعيات جائحة كورونا ويتوافق مع تطلعات الأسواق، وبما يعزز نمو الاقتصاد العالمي.