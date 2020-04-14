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مغادرة 172 معتمرا عراقيا إلى بلادهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

غادر 172 معتمرا من الجنسية العراقية صباح أمس عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، حيث كانت وجهة 140 منهم إلى أربيل و32 إلى بغداد، وذلك من خلال لجنة متابعة مغادرة المعتمرين الموجودين في المملكة برئاسة وزارة الحج والعمرة وعضوية كل من وزارة الداخلية ممثلة في الجوازات ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للطيران المدني للتأكد من جاهزية القطاعات التشغيلية بالمطار وإنهاء إجراءات السفر وفق المعايير الصحية التي تضمن سلامة الجميع.

وتأتي هذه المرحلة استكمالا للوجود الدائم لوزارة الحج والعمرة مع المعتمرين طيلة فترة بقائهم داخل العزل الطبي لإجراء الفحوصات من قبل وزارة الصحة، حيث أظهرت نتائج الفحص المخبري سلامة جميع المعتمرين من فيروس كورونا المستجد.

كما أمنت الوزارة فنادق في مكة المكرمة وجدة لاستضافة المعتمرين طوال الفترة وتأمين الإعاشة ووسائل النقل إلى منفذ المغادرة، والتأكد من تلبية كل احتياجاتهم لحين مغادرتهم لوطنهم سالمين.