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254 مواطنا يصلون إلى مطار الملك خالد بالرياض قادمين من لندن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

وفقا لتوجيهات القيادة وحرصا منها على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد، وصل (254) مواطنا ومواطنة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض صباح أمس على طائرة الخطوط الجوية السعودية القادمة من العاصمة البريطانية لندن، وذلك ضمن الرحلات التي ستعيد المواطنين الراغبين في العودة للمملكة، وكان في استقبالهم ممثلون عن وزارة الخارجية ووزارة السياحة ووزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني.

وطبقت فور وصول المواطنين إلى المطار جميع التدابير الصحية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتضمنت (12) مرحلة يتم تطبيقها منذ وصول المواطنين إلى مطار بلد المغادرة وحتى وصولهم مطارات المملكة وخروجهم منها، حيث يتم في المرحلة الأخيرة فرز الركاب عند الخروج من قبل وزارة الصحة ووزارة السياحة في مسارات حسب وجهاتهم، وتوجيه الركاب لوسائل النقل المخصصة لهم من أسطول النقل التابع لوزارة التعليم، والمزود بكل الخدمات وإجراءات السلامة، حيث ينقل الركاب إلى دور الضيافة التي أعدتها وزارة السياحة وتشرف عليها صحيا وزارة الصحة وذلك لمدة 14 يوما بحسب الإجراءات الصحية المعتمدة لمكافحة وباء فيروس كورونا.

وعبر المواطنون عن سعادتهم الغامرة بوصولهم إلى أرض الوطن مقدمين شكرهم وتقديرهم للقيادة على ما لاقوه من عناية واهتمام خلال فترة إقامتهم في الخارج حتى وصولهم للمملكة.