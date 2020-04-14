هل سرعت جائحة كورونا مشروع التحول الرقمي؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بتول برناوي - مكة المكرمة
الداخلية
«أبشر»
- خدمة تسهل الوصول السريع لـ200 خدمة الكترونية.
«تنقل»
- لتلقي طلبات التنقل بين المناطق وإصدار التصاريح الخاصة بها.
التعليم
- «التعليم المهني الالكتروني»
- للتدريب عن بعد واستدامة عمليات التطوير للمعلمين والمعلمات.
الخارجية
«منصة المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة»
- تتيح لهم تسجيل بياناتهم الشخصية وبيانات أفراد عائلاتهم، وذلك تمهيدا لإجراءات العودة إلى السعودية.
«حضن»
- تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين في الخارج من جائحة تفشي كورونا.
المالية
«اعتماد»
- تشمل مجموعة من البوابات المتكاملة لتقديم الخدمات الآلية للمستفيدين كافة.
العدل
«ناجز»
- قدمت 300 ألف خدمة للمستفيدين منذ تعليق العمل.
الصحة
«صحة»
- تخدم القطاع الصحي من خلال تقديم خدمات الكترونية معتمدة.
«مستعد»
- لإدارة الجهوزية لمنشآت وزارة الصحة وضمان مستوى الفاعلية والكفاءة في تقديم الخدمة الصحية للمراجعين.
«موعد»
- تمكن المستفيد من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية وإدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها.
«التطوع الصحي»
- تمكن الراغبين في التطوع من التسجيل عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد، للاستعانة بهم في مختلف المجالات، بعد الحصول على دورة التطوع المجتمعي من هيئة التخصصات الصحية، ليكونوا مستعدين لأعمال التطوع الصحي.
الإعلام
«مراسلات»
- تتيح للجهات الحكومية تبادل الوثائق والمراسلات وتتبعها فيما بينها وتخزينها واسترجاعها الكترونيا، كما تعمل على توفير الوقت والجهد على الجهات الحكومية إلى جانب تطوير بيئة العمل وجعلها أكثر أمانا.
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
« قوى»
- تهدف إلى الارتقاء وتحسين الخدمات المرتبطة بالقوى العاملة من خلال توحيد وتوفير المنتجات والمبادرات التي تهتم بتطوير سوق العمل.
البيئة والمياه والزراعة
«أنعام بلس»
- تحتوي على 35 خدمة الكترونية مقسمة إلى خدمات تقديم ومتابعة الطلبات للمستفيدين، وخدمات أعمال العيادات، وخدمات أعمال المختبرات، وخدمات أعمال المحاجر، وخدمات فرق الحج الموسمية.
الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
«صناعي»
- تدعم رحلة المستثمر الصناعي من خلال التكامل مع شركاء الخدمة، وتوفير البيانات والمعلومات والخدمات الصناعية.
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
«ساند»
- تدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات كورونا.
صندوق تنمية الموارد البشرية
«هدف»
- تطلق عددا من المبادرات لدعم المواطنين في القطاعات كافة.
الدفاع المدني
«فزعة»
- لطلب العون والمساعدة من الدفاع المدني والإبلاغ عن الحوادث.
منظومة التعليم
«بوابة المستقبل»
- أطلقتها وزارة التعليم في سعيها إلى خلق بيئة تعليمية جديدة تعتمد التقنية في إيصال المعرفة إلى الطالب، وزيادة الحصيلة العلمية له، كما أنها تدعم تطوير قدرات المعلمين العلمية والتربوية.
«عين»
- وفرت خدمة البث على اليوتيوب للدروس عبر 20 قناة.
- تحول عدد من المعاهد والجامعات للتعليم عن بعد عبر البرامج والمنصات المختلفة.
التعاملات الحكومية
«يسر»
- لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية الكترونيا.
قطاعا العمل الحكومي والخاص
- «المنصة الوطنية الموحدة»
- المنصة الالكترونية الخاصة بكل منشأة
مؤسسة النقد العربي السعودي
«ساما تهتم»
- لاستقبال شكاوى العملاء وضمان معالجتها بعدل وشفافية، وتوفير توعية رسمية يمكن للأفراد الرجوع إليها للحصول على معلومات موثوقة في الثقافة المالية والحقوق والواجبات التي نصت عليها الأنظمة واللوائح الصادرة من المؤسسة.
التدريب
- - أطلق المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي768 برنامجا للتدريب عن بعد.
- - وفرت غرفة مكة المكرمة عددا من الدورات الالكترونية.
- - أتاح معهد الخوارزمي برامج افتراضية.
عدد من المنصات مثل:
- دروب - إثرائي - إدراك - Kux
المؤتمرات
- نظم منتدى أسبار الدولي 6 مارس الماضي ندوة عن بعد (webinar) بعنوان «الخدمات والمواطنون: التقنية في مواجهة كورونا».
منتدى مناعة الرقمي
- يهدف لتعزيــز صحـة المجتمــع وزرع عــادات وســلوكيات صحيــة لرفــع المناعــة الذاتيــة.
- نظمت هيئة تقويم التعليم لقاء افتراضيا عن جودة التعليم عن بعد.
القمم
- عقد اجتماع القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين في 26 مارس الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لتكون بذلك أول قمة افتراضية يتم عقدها.
شركات الاتصالات
أتاحت عددا من الخدمات المختلفة عبر تطبيقاتها، مثل:
- my stc - معاك بالبيت
- المطاعم
- إطلاق خدمة التوصيل لأغلب المطاعم
- التموين الغذائي
- تطبيقات التوصيل المختلفة، مثل:
- بندة كليك - مرسول - جاهز - وصل - نعناع - كريم ناو - تمت - كاريدج - سهالة أون لاين
الخدمات الصحية مثل:
- العيادة الافتراضية
- الصيدلية القريبة
- دواؤك يوصلك
- دواؤك يوصلك لبيتك
تطبيقات شركات الأدوية
- النهدي - منصة الدواء
أمانة الشرقية
«مدينتي»
- للبحث والاستعلام عن جميع الخدمات الحيوية مثل التموين الغذائي والمستشفيات والصيدليات ومحلات الغاز والمياه والصيانة والإصلاح داخل نطاق الأحياء والمدن.
أمانة الرياض
- أتاحت عبر بوابتها المكانية تحديد مواقع الأسواق الغذائية والصيدليات القريبة من الأحياء السكنية لتقليل مسافة التنقل.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.