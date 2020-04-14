هل سرعت جائحة كورونا مشروع التحول الرقمي؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بتول برناوي - مكة المكرمة

حققت الوزارات والجهات الحكومية في المملكة قفزة نوعية من خلال الارتقاء بالمحتوى الرقمي مع بداية أزمة جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) وتعزيز خدماتها الالكترونية، لتسهل على المراجعين إنجاز معاملاتهم عن بعد والرد على استفساراتهم، وتفعيل ومعايشة الواقع الالكتروني بعد أن أصبح ضرورة ملحة في ظل الظروف الراهنة، مما دفع تلك الجهات لإعلان جهوزيتها لتقديم كل الخدمات عن بعد من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وتجنيبهم الحاجة إلى مراجعة الدوائر الحكومية، وبالتالي الحد من مخالطة الآخرين ومنع التجمعات البشرية وقفل الباب في وجه أي ممارسات من شأنها توفير بيئة مناسبة لانتقال العدوى.

الداخلية

«أبشر»