أمير المدينة يوجه باختيار الموقع المناسب لإنشاء المستشفى المتنقل (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):وجه أمير المدينة المنورة باختيار الموقع المناسب لإنشاء المستشفى المتنقل المخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا في المنطقة.
ووفقا للمعلومات الواردة فإن المستشفى سوف يحوي 100 سرير لتقديم الرعاية الصحية لمصابي فيروس كورونا، حيث يتم بنائها خلال 70 يوما.
وكانت المملكة سجلت ارتفاعا في عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد، حيث بلغ 59 حالة وفاة، وذلك بعد رصد سبع وفيات جديدة.
وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 41 حالة ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 761
يذكر أن الملك سلمان بن عبد العزيز وافق على تمديد العمل بحظر التجول حتى إشعار آخر، بسبب المعدلات الحالية لانتشار فيروس كورونا.
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