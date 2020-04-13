شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. "الدفاع" تطلق 4 مبادرات لمستشفيات القوات المسلحة منها "توصيل الأدوية" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أطلقت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة حزمة من المبادرات في العديد من مستشفياتها العسكرية بمناطق المملكة والتي تصب في مجالات رفع وتحسين الخدمة للمرضى والمراجعين وذويهم لمكافحة فيروس أطلقت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة حزمة من المبادرات في العديد من مستشفياتها العسكرية بمناطق المملكة والتي تصب في مجالات رفع وتحسين الخدمة للمرضى والمراجعين وذويهم لمكافحة فيروس كورونا ( COVID -19 ) من خلال الخطط الاستباقية والاحترازية المعدة للحد من انتشار ومكافحة هذا الفيروس ضمن الاستراتيجية العامة للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة لتقديم الخدمات الصحية الوقائية منها والعلاجية للمرضى والمراجعين وذويهم والممارسين الصحيين ومقدمي الخدمة الصحية بالمستشفيات العسكرية ومنها أربع مبادرات تعنى بذلك وهي: مبادرة طمني عليهم والتي تهدف لتفعيل الزيارة الافتراضية من خلال التواصل بين المرضى المنومين وعوائلهم عبر برنامج للتواصل المرئي وذلك بعد إيقاف الزيارات للمرضى المنومين في المستشفيات كإجراء وقائي واحترازي وذلك عن طريق أجهزة لوحية مخصصة لهذا الغرض. ومبادرة الدعم النفسي والتي تستهدف العاملين والممارسين الصحيين في مستشفيات القوات المسلحة المتعاملين بشكل مباشر مع حالات فيروس كورونا وتقدم الدعم النفسي والاستشارات من قبل متخصصين باللغتين العربية والإنجليزية من خلال التواصل الهاتفي. ومبادرة مستعدين تهدف إلى تمكين منسوبي مستشفيات القوات المسلحة من خدمة المجتمع بفاعلية من خلال التطوع في مجالات متعددة في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا ( COVID -19 ). بالإضافة إلى مبادرة عافاك حنا نوصل دواك والتي تهدف لإيصال أدوية إعادة الصرف للمرضى في منازلهم دون الحاجة للقدوم للمستشفيات. Advertisements تجدر الإشارة بأن الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ومن خلال مستشفياتها العسكرية ومراكزها المتخصصة والمستشفيات المتنقلة وأسطول طائرات الإخلاء الطبي الجوي على مدار الساعة تقوم بدور مساند لوزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى لمكافحة انتشار فيروس كورونا ( COVID -19 ).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. "الدفاع" تطلق 4 مبادرات لمستشفيات القوات المسلحة منها "توصيل الأدوية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.