شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر يوضح إمكانية تبرع شخص أصيب بكورونا بالدم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أوضح الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب هل شخص أصيب بكورونا من قبل يمنع من التبرع بالدم.
وقال النمر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : لا يمنع من تبرع بالدم اذا كانت الأعراض اختفت قبل ٢٨ يوماً فأكثر.
وأضاف : من علامات الالتهاب "الشديد" لكورونا: تشبع اكسجين أقل من ٩٣%، سرعة تنفس فوق ٣٠/دقيقة، اكثر من ٥٠% من اشعة الصدر متأثرة، تحاليل دم مرتفعه: Dimers,C-RP,LDH,Troponin,ferritin,Cpk.
وتابع : أن مرضى كورونا غالبا يكثر في بعضهم أمراض القلب ولابد من مراقبة انزيمات الكبد لأنها ترتفع عادة أثناءالإصابة بكورونا
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