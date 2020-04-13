شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر يوضح إمكانية تبرع شخص أصيب بكورونا بالدم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب هل شخص أصيب بكورونا من قبل يمنع من التبرع بالدم.

وقال النمر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : لا يمنع من تبرع بالدم اذا كانت الأعراض اختفت قبل ٢٨ يوماً فأكثر.

وأضاف : من علامات الالتهاب "الشديد" لكورونا: تشبع اكسجين أقل من ٩٣%، سرعة تنفس فوق ٣٠/دقيقة، اكثر من ٥٠% من اشعة الصدر متأثرة، تحاليل دم مرتفعه: Dimers,C-RP,LDH,Troponin,ferritin,Cpk.

وتابع : أن مرضى كورونا غالبا يكثر في بعضهم أمراض القلب ولابد من مراقبة انزيمات الكبد لأنها ترتفع عادة أثناءالإصابة بكورونا