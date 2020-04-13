شكرا لمتابعة خبر عن الدكتور علي الموسى: كورونا بينت حقيقة المملكة بدون دفع المليارات (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف الدكتور علي سعد الموسى، الكاتب والأستاذ الجامعي، أن المعدل العالمي للوفيات بسبب كورونا حتى الآن هو 6.3% و المملكة واحدة من أقل دولتين في العالم من حيث نسبة الوفيات بـ 1.3%، بسبب إجراءاتها الاحترازية المبكرة .

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج "ياهلا" : " الخارجية الأمريكية تتباهى بأنها استطاعت إعادة 3618 أمريكي عالق بالخارج على نفقة المواطنين، بينما استطاعت السعودية حتى هذه اللحظة إعادة 13816 سعودي عالقين بالخارج على نفقة الحكومة ".

وتابع: " لو دفعت السعودية المليارات الدولارات من أجل تسويق حقيقتها، فلن تنجح أكثر مما نجحت كورونا في إبراز صورة وجهود المملكة حول العالم " .