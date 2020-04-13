شكرا لمتابعة خبر عن أستاذ جامعي: "الصحة العالمية" أكدت أننا قادرين على التصدي للأوبئة بسبب الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد الدكتور علي سعد الموسى، الكاتب والأستاذ الجامعي، أن موقع منظمة الصحة العالمية كشف أن المملكة لديها القدر على التصدي للأمراض الوبائية بناء على استراتيجيتها الصحية الناجحة في إدارة مواسم الحج.

وأشار إلى أن وكالة "بلومبيرغ " أبرز تحويل المملكة كامل أسطولها الجوي إلى طائرات خدمات لنقل الأغذية والمستلزمات الطبية من كل مكان في العالم إلى المملكة يوميا وعلى مدار الساعة.

وأوضح أن "بلومبيرغ"، توقعت أن المملكة ستتمكن خلال الشهور الأربعة القادمة من التكفل بنفقات وإجراءات الحجر الصحي لـ 60 ألف سعودي عائدين من الخارج - معظمهم من الطلاب - في فنادق 5 نجوم.

أما موقع ABC الأمريكي، فقد ذكر أن المواطن السعودي هو السابع على مستوى العالم في استهلاك مستحضرات النظافة بكل أنواعها، وهذا ما أدى لتدني حالات الإصابة بـ كورونا مقارنة بدول أخرى.