بالفيديو.. تفاصيل مبادرة "الموارد البشرية" لحماية العاملين من تداعيات كورونا

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضح أ. سطام الحربي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل، تفاصيل مبادرة "الموارد البشرية" لحماية العلاقات التعاقدية بين المنشآت والعاملين. أوضح أ. سطام الحربي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل، تفاصيل مبادرة "الموارد البشرية" لحماية العلاقات التعاقدية بين المنشآت والعاملين. وأكد أن المبادرة تستهدف حماية العاملين من فقد وظائفهم، في ظل الأوضاع الحالية التى تأثرت بالسلب بانتشار فيروس كورونا الجديد. Advertisements وأضاف، خلال مداخلة في برنامج ياهلا المذاع على قناة روتانا خليجية، الخيارات التى وفرتها المبادرة لحماية العاملة ودعم المنشآت وذلك لضمان استقرار سوق العمل في المملكة.

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