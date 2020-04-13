شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مسؤولة أمريكية توجه نصائح للأمريكيين في المملكة لتجنب الإصابة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

وجهت جوانا جاينز، مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها “سي دي سي” بالمملكة، رسالة، إلى المواطنين الأمريكيين في المملكة.

وقالت خلال مقطع فيديو أن المراكز الأمريكية تعمل للسيطرة على الأمراض والوقاية منها مع المملكة منذ ٣٠ عاما.

وأضافت أنها سعيدة بالمشاركة في هذا الإنجاز حاليًا، قائلة: “أقوم بتدريب المحققين بالأمراض هنا في الرياض، المسافة الاجتماعية تعني البقاء في المنزل، إذا اضطررت للخروج من المنزل حافظ على مسافة مترين أو حوالي ستة أقدام بينك وبين الآخرين”.

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وتابعت: “اغسل يديك بالماء والصابون لمدة ٢٠ ثانية على الأقل، أو استخدم معقم اليدين بشكل روتيني، تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك قدر الإمكان، إذا كانت لديك أعراض مثل الحمى أو السعال أو ضيق التنفس، ابق في المنزل واتصل لطلب الرعاية الصحية فورا، أو اتصل برقم ٩٣٧”.

واستكملت: “قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع المملكة بخطوات جدية لإبطال انتشار (كوفيد ١٩)، ابق في المنزل، ابق بصحة جيدة، ابق هنا”.